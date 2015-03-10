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روي كين يطالب بإعطاء فان جال فرصة

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روي كين يطالب بإعطاء فان جال فرصة روي كين يطالب بإعطاء فان جال فرصة

طالب روي كين لاعب مانشستر يونايتد السابق إعطاء لويس فان جال المدير الفني للفريق الفرصة حتى يستطيع إعادته لمكانه الصحيح من أجل الفوز بالبطولات مرة أخرى.

فان جال يتعرض لانتقادات كثيرة بسبب اهتزاز مستوى ونتائج يونايتد وعدم وجود شكل واضح للفريق خلال الموسم الجاري، وكان آخر ذلك هو وداع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الهزيمة من أرسنال في أولد ترافورد بهدفين لهدف.

ولا يتبقى أي إي إنجاز لدى المدرب الهولندي ليحققه مع يونايتد خلال الموسم الجاري سوى احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد وداع كل البطولات المحلية.

وتحدث كين في برنامج "يوم المباراة" قائلا "من الطبيعي وجود انتقادات عديدة توجه لفان جال، لكن يجب إعطائه فرصة لمدة عامين أو ثلاثة".

وأكمل"العديد من المشجعين لا يفهمون كيفية إدارة فريق كبير بحجم مانشستر يونايتد، يجب إعطائه فرصة لإعادة كل الأمور لمسارها الصحيح، وهو نفس ما كان من المفترض أن يحدث مع ديفيد مويس".

واختتم حديثه متسائلا"هل الإدارة سوف تقوم بإقالة فان جال وتبدأ من الصفر مع مدرب جديد؟ كل عملية بناء تأخذ وقتا، يجب التمهل مع فان جال".

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فيديو اليوم السابع