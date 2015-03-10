ليلة_الابطال – كورتوا: يجب أن نهاجم أمام سان جيرمان

يرى ثيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي أن فريقه عليه أن يتبع أسلوبا هجوميا بحتا حينما يستضيف باريس سان جيرمان يوم الأربعاء في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

الفريقان كانا تعادلا إيجابيا بهدف لمثله في لقاء الذهاب الذي أقيم بملعب حديقة الأمراء بفرنسا، ويحتاج تشيلسي للتعادل سلبيا في العودة لضمان بلوغ ربع النهائي.

وطالب الحارس البلجيكي فريقه بأن يدافع بشكل جيد خلال المباراة، مشددا في الوقت ذاته على أنه ذلك لا يعني أن لا يخرج الفريق للهجوم وتسجيل الأهداف.

وأوضح في تصريحاته لـ"أر أم سي" قبل يوم من المباراة"إذا اتبعنا أسلوب دفاعي فقط خلال المباراة فيمكن أن نستقبل أهدافا، وهو ما يجعلنا خارج البطولة".

وأكمل"يجب أن نبادرهم بالهجوم ونسجل أهدافا ومن ثم ندافع، نحن سنواجه خصما صعبا، ولكننا واثقون من أنفسنا".

جدير بالذكر أن ديفيد لويز لاعب باريس سان جيرمان الحالي وتشيلسي السابق كان قد حذر جوزيه مورينيو مدرب الزرق من عدم اللجوء للدفاع طوال المباراة لأنه لن يستطيع الصمود أمام قوة هجوم الفريق الفرنسي.