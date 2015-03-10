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أسطورة أرسنال: يونايتد كان أسهل مما توقعناه

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أسطورة أرسنال: يونايتد كان أسهل مما توقعناه أسطورة أرسنال: يونايتد كان أسهل مما توقعناه

أكد أيان رايت لاعب أرسنال السابق أن مهمة المدفعجية أمام مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء كانت سهلة أكثر مما توقعوا.

أرسنال تغلب على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في أولد ترافورد، ليواصل الفريق اللندني حملته للدفاع عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي.

وأوضح رايت في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "ميرور" أن يونايتد لم يكن لديه الأفكار والخطط المبتكرة التي تساعده على تحقيق الفوز في المباراة، وأن أرسنال لم يواجه متاعب كثيرة لتحقيق الفوز.

وأوضح"المباراة كانت أسهل مما توقع الجهاز الفني واللاعبين في أرسنال، مانشستر يونايتد جعل مهمتهم سهلة جدا".

ومن المقرر أن يواجه أرسنال نظيره برادفورد سيتي أو ريدينج في مباراة الدور نصف النهائي في ملعب ويمبلي.

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