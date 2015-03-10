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#ليلة_الابطال – جوارديولا: الهزيمة أمام شاختار تعني إقالتي

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#ليلة_الابطال – جوارديولا: الهزيمة أمام شاختار تعني إقالتي #ليلة_الابطال – جوارديولا: الهزيمة أمام شاختار تعني إقالتي

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ أن هزيمة فريقه أمام شاختار دونيتسك في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا تعني إقالته وخسارته لوظيفته.

بايرن سوف يواجه شاختار يوم الأربعاء في ملعب أليانز آرينا بعدما تعادلا سلبيا في مباراة الذهاب، ويرى المدرب الإسباني أن وداع المسابقة الأوروبية يعني إقالته.

وعلى الرغم من أن المدير الفني السابق لبرشلونة يمتلك عقدا حتى نهاية الموسم المقبل، إلا أنه يؤمن أن حتى الوصول للمباراة النهائية في البطولة الأوروبية ليس أمرا كافيا للإبقاء عليه.

وأوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء للتحدث عن اللقاء"أنا مدرب لفريق كبير، وأعرف أن الهزيمة وعدم التأهل يعني عدم ضماني البقاء".

ولكن عاد جوارديولا واستدرك"بالرغم من ذلك فأنا متفائل بقدرتنا على هزيمة شاختار وبلوغ ربع النهائي".

وأضاف"لا نعرف حتى الآن كيف سوف يلعب شاختار أمامنا، هل سيتبع أسلوب دفاعي أم هجومي، لكننا جاهزون لكل الاحتمالات".

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فيديو اليوم السابع