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الكشف عن - ميلان كان يتابع صلاح في 2013

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الكشف عن - ميلان كان يتابع صلاح في 2013 الكشف عن - ميلان كان يتابع صلاح في 2013

أكد جون جوللو أحد كشافي ميلان الإيطالي أنه كان يتابع المصري محمد صلاح لاعب فيورنتينا قبل عامين عندما كان لاعبا في بازل السويسري.

ويقدم صلاح أداء مذهلا في الدوري الإيطالي مع فيورنتينا إذ سجل 6 أهداف في 8 مباريات منذ أن انضم لفيورنتينا على سبيل الإعارة من تشيلسي.

وقال جوللو في تصريحات لصحيفة كالتشيو ميركاتو "كنت في مدينة بيرن عام 2013 لأتابع صلاح يلعب أمام يونج بويز مع فريقه الأسبق بازل، لعب شوطا واحدا وأبهرني بالفعل بقدراته".

وأضاف "لم يكن لاعبا مغمورا بالطبع فسبق له اللعب بدوري الأبطال، ولكن من خلال تلك المباراة لاحظت أنه سينجح في الدوري الإيطالي وأرسلت ذلك في تقريري لفريق ميلان".

وانتقل صلاح في يناير عام 2014 إلى تشيلسي قادما من بازل مقابل 16 مليون يورو قبل أن يلتحق بفيورنتينا بعدها لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

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