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حبس 6 متهمين بتشكيل عصابي متخصص في تجارة المواد المخدرة والسرقات‎

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حبس 6 متهمين بتشكيل عصابي متخصص في تجارة المواد المخدرة والسرقات‎ حبس 6 متهمين بتشكيل عصابي متخصص في تجارة المواد المخدرة والسرقات‎

 

مخدرات – ارشيفية

قررت نيابة مركز الأقصر برئاسة المستشار تميم حمودة مدير النيابة وإشراف المستشار وليد البيلي، المحامي العام لنيابات الأقصر حبس 6 أشخاص متهمين بتشكيل عصابي تخصص في تجارة المواد المخدرة، والسرقات، بقرية الضبعية التابعة لمدينة القرنة غرب المحافظة 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

وكان اللواء أحمد الخولي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات،قد تلقى إخطاراً بالواقعة من المقدم مروان عيسوي، رئيس إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة جنوب الصعيد.

وكانت قد وردت معلومات لدي الرائد أحمد حفني، مفتش بإدراة مكافحة المخدرات، تفيد قيام مجموعة من العاطلين المطلوبين أمنياً، بتكوين تشكيلاً عصابياً وتخصصوا في تجارة المواد المخدرة والسرقات.

وأكدت المعلومات أنهم يترددون جميعهم علي منزل أحدهم بقرية الضبعية التابعة لمركز القرنة لمزاولة أنشطتهم الإجرامية.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وبالتنسيق مع ضباط مركز شرطة القرنة، داهم ضباط الإدارة منزل المدعو “حمدي . م . م” 25 سنة عاطل ومقيم الضبعية، إذ تم ضبط صاحب المنزل ومعه أفراد التشكيل العصابي وهم، ” رمضان . أ . خ” 19 سنة عاطل ومقيم الضبعية، و “عمران . ح . ع” 18 سنة عاطل ومقيم ذات القرية، و “عامر . ا . ع” 35 سنة عاطل ومقيم ارمنت، و ” ادهم . ع . ج” 18 سنة عاطل ومقيم ارمنت، و “حسن . ا . ح” 20 سنة عاطل ومقيم الضبعية.

وبتفتيشهم تم العثور علي كميات من نبات البانجو المخدر، وجوهر الحشيش، بالإضافة إلي أدوات تقطيع المواد المخدرة وسلاح ناري، ومبالغ مالية حصيلة البيع.

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