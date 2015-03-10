ساكى :جون كيرى يصل شرم الشيخ الخميس المقبل لحضور المؤتمر الإقتصادى

أكدت جين ساكى وصول وزير الخراجيه الامريكية جون كيرى إلى شرم الشيخ يوم الخميس12مارس المقبل لحضور المؤتمر الإقتصادى العالمى ،والمقرر إنعقاده بالفترة من 13إلى 15مارس.

> وقالت المتحدثة بإسم الخارجية الامريكية ان الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز شراكتها الاستراتيجية والاقتصادية مع مصر لتعزيز الاقتصاد ،وخلق فرص عمل وتحقيق تطلعات الشعب المصري.

> وأوضحت ساكي أن كيرى سيلتقى أثناء وجوده في مصر بالرئيس السيسي ،وقادة مصريين رفيعي المستوى، لمناقشة جهود التحالف ضد داعش ،والملف الليبي والأزمة السورية.