أخبار عاجلة

شوط أول «سلبي» بين الزمالك والشرقية -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
احتفالًا بيوم اليتيم.. فتح حدائق ومنتزهات "الزراعة" مجانًا الجمعة المقبل -
ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ساكى :جون كيرى يصل شرم الشيخ الخميس المقبل لحضور المؤتمر الإقتصادى

Google+ Print
ساكى :جون كيرى يصل شرم الشيخ الخميس المقبل لحضور المؤتمر الإقتصادى ساكى :جون كيرى يصل شرم الشيخ الخميس المقبل لحضور المؤتمر الإقتصادى

جين ساكى المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية – ارشيفية

أكدت جين ساكى وصول وزير الخراجيه الامريكية جون كيرى إلى شرم الشيخ يوم الخميس12مارس المقبل لحضور المؤتمر الإقتصادى العالمى ،والمقرر إنعقاده بالفترة من 13إلى 15مارس.
> وقالت المتحدثة بإسم  الخارجية الامريكية ان الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز شراكتها الاستراتيجية والاقتصادية مع لتعزيز الاقتصاد ،وخلق فرص عمل وتحقيق تطلعات الشعب المصري.
> وأوضحت ساكي أن كيرى سيلتقى أثناء وجوده في مصر بالرئيس ،وقادة مصريين رفيعي المستوى، لمناقشة جهود التحالف ضد داعش ،والملف الليبي والأزمة السورية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار