كوبر: أعرف صلاح.. إنه رائع، لكنه مجرد لاعب في المنتخب

هو لا يعرف كل اللاعبين هنا، لكن هيكتور كوبر معجب بمحمد صلاح، ويعد بأنه لن يهدر وقتا في عمله ولن يتركه حتى يصل إلى حلم المصريين، كأس العالم..

حين سمع هيكتور كوبر اسم مصر في المفاوضات، كان أول لاعب فكر فيه هو محمد صلاح، بعدما تابعه وأعجبته بشدة قدراته الكبيرة..

وحرص كوبر على أن يتحدث عن صلاح في مؤتمره الصحفي الأول كمدير فني لمنتخب مصر، مفصحا "إنه لاعب رائع".

وتابع "تابعت مبارياته الأخيرة مع فيورنتينا، يقدم مستوى متميزا.. يعجبني جدا".

ثم استدرك المدرب الأرجنتيني المخضرم "لكن صلاح في النهاية مجرد لاعب واحد في المنتخب.. لدي فريق كامل هنا يجب أن ينال مني كل التركيز".

وأقر "لا أعرف كل اللاعبين هنا.. لكني لن أهدر وقتا حتى أتعلم كل شيء عن الفريق".