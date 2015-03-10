أخبار عاجلة

شوط أول «سلبي» بين الزمالك والشرقية -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
احتفالًا بيوم اليتيم.. فتح حدائق ومنتزهات "الزراعة" مجانًا الجمعة المقبل -
ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كوبر: أعرف صلاح.. إنه رائع، لكنه مجرد لاعب في المنتخب

Google+ Print
كوبر: أعرف صلاح.. إنه رائع، لكنه مجرد لاعب في المنتخب كوبر: أعرف صلاح.. إنه رائع، لكنه مجرد لاعب في المنتخب

هو لا يعرف كل اللاعبين هنا، لكن هيكتور كوبر معجب بمحمد صلاح، ويعد بأنه لن يهدر وقتا في عمله ولن يتركه حتى يصل إلى حلم المصريين، كأس العالم..

حين سمع هيكتور كوبر اسم في المفاوضات، كان أول لاعب فكر فيه هو محمد صلاح، بعدما تابعه وأعجبته بشدة قدراته الكبيرة..

وحرص كوبر على أن يتحدث عن صلاح في مؤتمره الصحفي الأول كمدير فني لمنتخب مصر، مفصحا "إنه لاعب رائع".

وتابع "تابعت مبارياته الأخيرة مع فيورنتينا، يقدم مستوى متميزا.. يعجبني جدا".

ثم استدرك المدرب الأرجنتيني المخضرم "لكن صلاح في النهاية مجرد لاعب واحد في .. لدي فريق كامل هنا يجب أن ينال مني كل التركيز".

وأقر "لا أعرف كل اللاعبين هنا.. لكني لن أهدر وقتا حتى أتعلم كل شيء عن الفريق".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار