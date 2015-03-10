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5 فوائد لتناول الثوم والبصل

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5 فوائد لتناول الثوم والبصل 5 فوائد لتناول الثوم والبصل
البصل والثوم من الأطعمة ذات الرائحة النفاذة، وهى من أهم الأطعمة المغذية للجسم، والمقوية للمناعة الطبيعية، هذا ما أكدته الدكتورة رانيا شريف أخصائية التغذية العلاجية، حيث أكدت حاجة الجسم للثوم والبصل.

عدد مرات تناول الثوم والبصل فى الأسبوع

ونصحت الدكتورة رانيا بضرورة تناول البصل والثوم ما لا يقل عن مرتين أسبوعيا بجانب الطعام، أو تناولهما فى الهيئة النيئة دون طهى، وهو ما يضمن للجسم الاستفادة بفوائدهما الكثيرة.

فوائد تناول الثوم والبصل بشكل منتظم

ومن أهم فوائد تناول الثوم والبصل، حسبما تؤكد أخصائية التغذية العلاجية، تعزيز المناعة الطبيعية للجسم، وتحسين قوة دفاعات الجسم أمام الأوبئة والفيروسات والأمراض، والوقاية من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، وزيادة نضارة البشرة وسلامة الجلد، والتمتع بالرشاقة والجسم المثالى، كما أن تناولهما بكثرة يزيد من جمال الشعر وقوته، وزيادة الأظافر قوة ومتانة ويقيها من التكسر والضعف.

وتابعت رانيا قائلة "تناول الثوم والبصل يسهل امتصاص الطعام، ويوفر أقصى استفادة من الوجبة وعناصرها الغذائية، كما يفيد فى سلامة العظام وتقوية الصحة، وزيادة النشاط البدنى والجهد المبذول، وتحسين عمل المخ، لذا لا غنى عنهما بجانب أى وجبة غذائية فى اليوم، أو بإضافتهما إلى الطعام المطهى".

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