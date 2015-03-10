أخبار عاجلة

شوط أول «سلبي» بين الزمالك والشرقية -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
احتفالًا بيوم اليتيم.. فتح حدائق ومنتزهات "الزراعة" مجانًا الجمعة المقبل -
ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الحبس 4 أيام لـ20 طالبا إخوانيا بجامعة الفيوم

Google+ Print
الحبس 4 أيام لـ20 طالبا إخوانيا بجامعة الفيوم الحبس 4 أيام لـ20 طالبا إخوانيا بجامعة الفيوم
قررت نيابة بندر الفيوم، اليوم، حبس 20 من طلاب إخوان كليتى الهندسة والعلوم بجامعة الفيوم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية بالمحافظة القبض عليهم أمس داخل الحرم الجامعى فى مسيرة طلابية.

كانت جامعة الفيوم شهدت أمس أحداث شغب، حيث تدخلت قوات الشرطة لفض مسيرة نظمها عشرات الطلاب الإخوان داخل الجامعة وهتفت ضد النظام الحالى والشرطة، وتدخلت قوات الشرطة وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة ووقعت اشتباكات بينهم وبين الطلاب، وتم القبض على عشرات الطلاب، وأخلى سبيل عدد منهم بينما أحيل 20 إلى النيابة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365