الحبس 4 أيام لـ20 طالبا إخوانيا بجامعة الفيوم

قررت نيابة بندر الفيوم، اليوم، حبس 20 من طلاب إخوان كليتى الهندسة والعلوم بجامعة الفيوم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية بالمحافظة القبض عليهم أمس داخل الحرم الجامعى فى مسيرة طلابية.

كانت جامعة الفيوم شهدت أمس أحداث شغب، حيث تدخلت قوات الشرطة لفض مسيرة نظمها عشرات الطلاب الإخوان داخل الجامعة وهتفت ضد النظام الحالى والشرطة، وتدخلت قوات الشرطة وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة ووقعت اشتباكات بينهم وبين الطلاب، وتم القبض على عشرات الطلاب، وأخلى سبيل عدد منهم بينما أحيل 20 إلى النيابة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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