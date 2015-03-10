جنايات المنيا تؤجل محاكمة 119إخوانيًا فى أحداث سمالوط لجلسة الغد

قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حفنى عبد الفتاح حفنى، تأجيل محاكمة 119 من عناصر الإخوان فى أحداث اقتحام قسم الشرطة بمركز سمالوط، إلى جلسة الغد الأربعاء، لاستكمال سماع أقوال الشهود، مع استمرار حبس جميع المتهمين الحضور وعددهم 24.

وكانت نيابات شمال المنيا، أحالت المتهمين للجنايات بتهم اشتراكهم فيما بينهم وآخرون، على التظاهر وارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، والتعدى على منشآت عامة وخاصة، منها اقتحام قسم شرطة سمالوط، وحرق مبنى المحكمة والنيابة الإدارية والنيابة العامة.