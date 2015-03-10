أخبار عاجلة

شوط أول «سلبي» بين الزمالك والشرقية -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
احتفالًا بيوم اليتيم.. فتح حدائق ومنتزهات "الزراعة" مجانًا الجمعة المقبل -
ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الحاسي: تواجد “داعش” محدود في ليبيا ويمكن مواجهته بالحوار

Google+ Print
الحاسي: تواجد “داعش” محدود في ليبيا ويمكن مواجهته بالحوار الحاسي: تواجد “داعش” محدود في ليبيا ويمكن مواجهته بالحوار

عمر الحاسي

قال عمر الحاسي، رئيس حكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنعقد في طرابلس، إن تواجد تنظيم “داعش” المتطرف محدود في ليبيا، معربا عن اعتقاده بإمكانية مواجهة التطرف عموما بالحوار وليس بالسلاح.

وفي مقابلة مع الأناضول في طرابلس، أوضح الحاسي ردا على سؤال بشان تواجد “داعش” في ليبيا، “هناك مجموعات صغيرة الحجم (لهذا التنظيم) بعضها موجود في درنة (شرق) والبعض الاخر يقال أنه موجود في منطقة سرت (وسط)”.

وتابع: “الشعب الليبي لا يقبل شيئين: لا يقبل التطرف ولا التدخل العسكري الاجنبي، ونعتبر هذه القضايا قضايا محلية قادرون علي حلها ومعالجتها وبالحوار”.

وأشار الحاسي إلى أن “حالات التطرف والانحياز كانت موجودة عبر مسيرة العقل الاسلامي، ومثل هذه الامور تكون الحكمة الجديرة بمعالجتها” محذرا في الوقت نفسه من ان “العلاج بالسلاح مميت يزيد من التوتر والانتقام والثأر، والشعب الليبي يحتاج الي التنمية والسلام ويرغب في الوصول الي الاستقرار وحل المشاكل بالتفاهمات والتفاوض”.

من جهة أخرى، دعا الحاسي المجتمع الدولي إلى السعي لوقف ما وصفه بـ”حرب الإبادة” التي يشنها في ليبيا الفريق خليفة حفتر، قائد الجيش الموالي للبرلمان المنعقد في طبرق..

وقال إن حفتر “يخوض حرب ابادة في المدن المهمة ويضرب اهم المطارات ويهاجم المؤسسات الخدمية والجامعات ويقصف المناطق المحيطة بالنفط”، وبالتالي “وجب علي العالم الانساني والمجتمع الدولي ان يتحد لوقف هذه الهجمات التي تسبب لنا الالم”، داعيا تركيا للقيام بدور في هذا الإطار الدولي.

وأدان الحاسي في السياق ذاته قصف مطار “امعيتيقة” بطرابلس الاثنين الماضي “الذي يخرج منه الجرحى ونستقبل من خلاله ادوية فهو يعتبر مطارا مدنيا، ونحن لا نملك سلاح طيران”.

وتتهم حكومة الحاسي بشكل دوري قوات حفتر بقصف هذا المطار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا