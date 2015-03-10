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تأجيل محاكمة 119 متهماً فى أحداث عنف سمالوط للغد

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تأجيل محاكمة 119 متهماً فى أحداث عنف سمالوط للغد تأجيل محاكمة 119 متهماً فى أحداث عنف سمالوط للغد

أحداث عنف سمالوط

قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حفنى عبد الفتاح حفنى، تأجيل محاكمة 119 من “أنصار مرسى” فى أحداث شغب وعنف واقتحام قسم الشرطة بمركز سمالوط، إلى جلسة الغد الأربعاء لاستكمال سماع أقوال الشهود، مع استمرار حبس جميع المتهمين الحضور وعددهم 24.

وكانت نيابات شمال المنيا، قد أحالت المتهمين للجنايات بتهم اشتراكهم فيما بينهم وأخرين، على التظاهر وارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، والتعدى على منشآت عامة وخاصة منها اقتحام قسم شرطة سمالوط ،وحرق مبنى المحكمة والنيابة الإدارية والنيابة العامة.

وشمل قرار الإحالة، أن تلك الجرائم اقترنت بجرائم جناية القتل العمد، إذ أن المتهمين وأخرين اشتركوا فى قتل رقيب الشرطة مصطفى صالح محمد أدريس، وخفير نظامى أحمد عباس خليفة قتلاً عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

وأقترنت جرائم القتل بإقتحام قسم الشرطة مكان الواقعة، وأستولوا على أسلحة القسم وأحدثوا إصابات فى صفوف بعض الأهالى ورجال الشرطة، طبقاً للتقارير الطبية المرفقة بمحاضر التحقيق، واستخدموا الإرهاب والترويع بما يكدر الأمن والسلم العام.

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