وزير الري: نهر النيل مسؤولية ٩٠ مليون مصري والتعدي عليه “خطر”يهدد الجميع

قال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية إن حراسة نهر النيل والحفاظ عليه مسؤولية 90 مليون مصري ،مضيفاً أنه ملك للمصريين جميعاُ ويجب أن يتصدى تاجمبع لمن يحاولون التعدى عليه وتلويثه من أجل تحقيق مصالح شخصية على حساب الشعب المصرى إذ أن التعدي يشكل خطورة علي الجميع.

وأشار مغازى إلى أن الوزارة ستواصل بكل حسم الحملة القومية للقضاء علي التعديات على نهر النيل وفروعه من أسوان إلي البحر المتوسط، وذلك على أسس علمية، إذ يتم تحديد أماكن التعديات على المجرى المائى باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية، بالتنسيق بين أجهزة الوزارة لوضع خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوى لتحديد المستجدات التى يتعرض لها المجرى نتيجة جرائم التعديات والتلويث.

وقال مغازى إن حملة إزالة التعديات تشمل جميع المناطق والمحافظات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كما تشمل جميع الحالات الكبار والصغار دون استثناء لأى أحد كان.

ودعا وزير الموارد المائية جميع المخالفين والمتعدين على النيل والمجارى المائية إلى تغليب مصلحة الوطن والمبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم بدلا من الوقوع تحت طائلة القانون.

وحث وزير الرى المواطنيين على ضرورة التعاون والابلاغ عن جميع حالات التعدي والانصال علي الخط الساخن ١٥١١٦ لاستفبال الشكاوي مشيرا الي الجهود التى تبذلها وزارة الرى للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وكافة المجارى المائية من التعديات والمخالفات .

وأشار مغازى إلى أن حملة إزالة كافة أشكال التعديات على النيل، تعد تتويجاً لما أكده الدستور المصري في مادته الخامسة والأربعين التزام الدولة بحماية نهر النيل وترشيد استخدامه وتعظيم الاستفادة منه ، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها ، فضلاً عن ضمان حق المواطنين في التمتع بنهر النيل ، وحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية ، وتكفل الدولة إزالة كافة التعديات الواقعة عليه.

وأكد مغازى أنه وقع مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والأزهر الشريف تحت عنوان “نيلنا نحميه..ونحافظ عليه”، بحضورالدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، الدكتور عبد الحى عزب رئيس جامعة الأزهر، و رؤساء مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة وذلك في ضوء حرص الدولة على نشر التوعية بقضايا الموارد المائية والمحافظة على نهر النيل من الهدر والتلوث والتعديات، وكذا لاضطلاع الأزهر الشريف بدوره المنوط به دعويًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا وجهوده الحثيثة في مجال التوعية الفكرية وإرشاد المواطنين.

اوضح بأن البروتوكول يهدف إلى مشاركة علماء الأزهر الشريف في الجهود التي تقوم بها الوزارة من أجل توعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من خلال الخطاب الدينى، كذلك ببيان موقف الشريعة الإسلامية من التعدي على الموارد المائية بصفة عامة وعلى نهر النيل بصفة خاصة، سواء بتلوث مياهه أو البناء على ضفافه.