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إصابة سائق ترام الرمل إثر اصطدامه بمحطة فيكتوريا

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إصابة سائق ترام الرمل إثر اصطدامه بمحطة فيكتوريا إصابة سائق ترام الرمل إثر اصطدامه بمحطة فيكتوريا

أصيب سائق بترام الرمل بجروح وكدمات إثر إصطدام الترام بمحطة فيكتوريا شرق الإسكندرية.

تلقى العميد إبراهيم عبد العاطي مأمور قسم شرطة أول المنتزة بلاغًا بوقوع حادث تصادم لترام الرمل بمحطة فيكتوريا شرق اإسكندرية.

انتقل مأمور القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتبين من الفحص أنه أثناء دخول الترام محطة فيكتوريا بنهاية الخط فوجىء سائقها أن الفرامل لا تعمل واصطدم بالصدادات الموجودة بنهاية القضبان.

أسفر الحادث عن إصابة السائق بجروح وكدمات وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج وحدوث تلفيات بمبنى المحطة وجارى تسيير حركة الترام.

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