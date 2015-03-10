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أطعمة غنية بالبكتيريا النافعة.. تعرف عليها

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أطعمة غنية بالبكتيريا النافعة.. تعرف عليها أطعمة غنية بالبكتيريا النافعة.. تعرف عليها

أرسل قارئ يسأل، سمعت أن بعض الأطعمة تحتوى على بكتيريا، فهل تناولها يحمل الضرر للجسم والصحة؟.

وأجابت عن السؤال الدكتورة رانيا شريف أخصائية التغذية مؤكدة أن بعض الأطعمة والسوائل التى نتناولها وبصفة يومية، تحتوى على ملايين البكتيريا، بل أن طريقة تصنيعها يعتمد بشكل أساسى على عمل البكتيريا.

فوائد تناول الأطعمة والسوائل الغنية بالبكتيريا


>وطمأنت أخصائية التغذية العلاجية أن هذه النوعيات من البكتيريا نافعة ومفيدة للصحة وتحسن وظائف الجسم، وتعزز مناعة الجسم ضد الكثير من الأمراض، كما أن هذه الأطعمة والسوائل التى تحتوى على هذا الكم من البكتيريا تمد الجسم بعناصر وفيتامينات لا غنى عنها.

أطعمة غنية بالبكتيريا النافعة


>وأحد أهم هذه الأطعمة على الإطلاق، كما تشير الدكتورة رانيا الجبن الأبيض والقريش والإستامبولى، والجبن الكريمى، التى تعتمد طريقة تصنيعها على إنتاج البكتيريا، التى تساعد الجسم على أداء وظائفه بمثالية، وتمده بالكالسيوم والمعادن.

وأضافت أن القشدة والزبادى، من أهم الأطعمة أيضا التى تحتوى على البكتيريا ولكنها نافعة ومفيدة للصحة، والأمر نفسه بالنسبة لبعض السوائل المفيدة، كمشروب اللبن الدافئ، واللبن الرائب.

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