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إحباط دخول 20 طن من الألعاب النارية إلى البلاد عبر ميناء الإسكندرية

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إحباط دخول 20 طن من الألعاب النارية إلى البلاد عبر ميناء الإسكندرية إحباط دخول 20 طن من الألعاب النارية إلى البلاد عبر ميناء الإسكندرية

ضبط العاب نارية

أحبط ضباط مباحث الأموال العامة بميناء الإسكندرية محاولة تهريب حوالي 20 طنًا من الألعاب النارية والشماريخ إلى داخل البلاد.

وكان اللواء هاني شاكر مدير مباحث ميناء الإسكندرية، قد وردت إليه معلومات عن قيام شركة باستيراد رسالة ” أكسيد حديد” من الصين وإدخالها للبلاد عبر ميناء الدخيلة.

وكشفت التحريات التي قادها رئيس مباحث الأموال العامة بميناء الإسكندرية العقيد أيمن شمسية أن صاحب الشركة أخفي أطنان من الألعاب النارية المستخدمة فى المفرقعات المحظور استيرادها بين مشمول الرسالة محاولاً تهريبها لداخل البلاد.

وبعرض المعلومات على مدير شرطة ميناء الإسكندرية، اللواء أكرم عيد، أمر بضبط الرسالة ،وبتفتيش الحاوية ضبط بداخلها حوالي 20 طنًا من الألعاب والشماريخ مختلفة الأحجام، وتم التحفظ عليها ،وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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