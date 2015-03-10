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خادم الحرمين الشريفين: حريصون على توفير التعليم والسكن والعمل للشباب

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خادم الحرمين الشريفين: حريصون على توفير التعليم والسكن والعمل للشباب خادم الحرمين الشريفين: حريصون على توفير التعليم والسكن والعمل للشباب
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إنه سيعمل على تطوير أداء الخدمات وبما فى ذلك الخدمات الصحية لكل مواطن بجميع أنحاء المملكة، مضيفًا أنهم عازمون على وضع حلول عملية والتى تكفل توفير السكن الملائم للمواطنين.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال كلمته اليوم الثلاثاء التى يحدد فيها معالم عهده، أنه وجه بتطوير التعليم من خلال التكامل بين التعليم بشقيه العام والعالى، وتعزيز البنية الأساسية السليمة بما يكفل أن تكون مخرجات متوافقة للتنمية وسوق العمل.

وأكد الملك سلمان تسخير كل الإمكانات للشباب للتعليم فى الخارج، مشيرًا إلى الحرص على توفير فرص العمل للشباب فى والقطاع الخاص.


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