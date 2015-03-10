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خادم الحرمين الشريفين للجيش السعودى: أنتم حماة الوطن ونسعى لتعزيز قدراتنا

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خادم الحرمين الشريفين للجيش السعودى: أنتم حماة الوطن ونسعى لتعزيز قدراتنا خادم الحرمين الشريفين للجيش السعودى: أنتم حماة الوطن ونسعى لتعزيز قدراتنا
وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة إلى أبناء القوات العسكرية قال فيها: "أنتم حماة الوطن، وكل فرد منكم محل رعايتى واهتمامى، ونحن بصدد تعزيز قدراتنا لحماية الوطن وتوفير الأمن والأمان للمواطنين".

وأضاف خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، أن سياسة المملكة الخارجية ملتزمة بتعاليم الدين الحنيف الداعى للمحبة والسلام، واستمرار المملكة الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية، والدفاع المتواصل عن القضايا العربية والإسلامية.

وأكد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حرص المملكة على التصدى لأسباب الاختلاف ولكل ما من شأنه الإضرار بالوحدة الوطنية، متابعاً: "لن نسمح لأى من كان بأن يعبث باستقرار بلادنا".

واستطرد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود: "سائرون إلى تحقيق التضامن العربى والإسلامى وتنقية الأجواء وتوحيد الصفوف لمواجهة المخاطر"، مشدداً: "مستمرون بدعم حقوق الشعب الفلسطينى الشرعية".


>خادم الحرمين الشريفين: نسعى إلى تنقية الأجواء العربية والإسلامية
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