موجز أخبار محافظات مصر.. مقتل إرهابيين أثناء تجهيز عبوات ناسفة بالخانكة

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الثلاثاء، أبرزها تأكيد مصدر أمنى أن كراتين المتفجرات التى تم ضبطها بطنطا، والتى يتعامل خبراء المفرقعات معها حاليًا، تبين أنها تحتوى على مواد شديدة الانفجار معبأة داخل عبوات كبيرة والواحدة منها كفيلة لإسقاط برج سكنى.

وأصدر محمد حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، قرارًا بوقف المدرس "ن.ال.ا" متهم بالتحرش بتلميذة بمدرسة مكفوفين بالمنصورة لمدة ثلاثة شهور وتحويله إلى المحكمة التأديبية.

وشهدت منطقة أبو زعبل بالخانكة اليوم انفجارًا مدويًا إثر تعبئة مجموعة تنتمى لجماعة الإخوان لعبوات ناسفة، وزجاجات المولوتوف فانفجرت واحدة أدت إلى اشتعال النيران فى المنزل وساعدت كميات البنزين الموجودة على اشتعال النيران بسرعة، ما أسفر عن مقتل إرهابيين وإصابة 4.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 49 جهاز تفجير عن بعد داخل سيارة بالمنيا، حيث تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا بلاغًا بضبط 49 جهاز تفجير عن بعد، داخل كولمن لحفظ العقاقير الطبية، محمل بالسيارة رقم 31112 أجرة المنيا ماركة بيجو، بيضاء اللون أمام قرية الشيخ فضل شرق النيل بمركز بنى مزار.

و إلى أهم الأخبار:

مصدر: كراتين المواد المتفجرة المضبوطة بطنطا كفيلة لإسقاط أبراج سكنية

محافظ الدقهلية يوقف مدرساً متهماً بالتحرش عن العمل ويحيله إلى محكمة تأديبية

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ضبط 49 جهاز تفجير عن بعد داخل سيارة فى المنيا

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