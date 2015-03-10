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سائق أتوبيس "الألمانية": لم أشاهد الطالبة يارا إلا تحت العجلات

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سائق أتوبيس "الألمانية": لم أشاهد الطالبة يارا إلا تحت العجلات سائق أتوبيس "الألمانية": لم أشاهد الطالبة يارا إلا تحت العجلات
أكد سائق أتوبيس الجامعة الألمانية المتهم بدهس الطالبة "يارا"، فى اعترافاته أمام المستشار شريف عبد المنعم مدير نيابة القاهرة الجديدة، أنه لم يشاهد المجنى عليها أثناء سيره بالسيارة، مشيرا إلى أنه استقل السيارة، وعقب ذلك سمع صوت صراخ من الطلبة فتوقف وشاهد المجنى عليها تحت عجلات الأتوبيس تنزف.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة وليد السعيد وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعى لإجراء تحليل مخدرات له.


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