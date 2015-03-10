وفاة سفير مصر بـ"كوبا" أثناء أداء مهام عمله بمكتبه

توفى اليوم رضا حليم، سفير مصر فى كوبا، الذى وافته المنية أثناء عمله فى مكتبه بسفارة مصر فى هافانا.

ونعى سامح شكرى، وزير الخارجية، وأعضاء الوزارة، السفير رضا حليم، وأعرب "شكرى" بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء الوزارة، عن خالص التعازى لفقيد الدبلوماسية المصرية ولأسرة الفقيد الذى كان نموذجًا للتفانى فى العمل، حيث بذل جهدًا كبيرًا على صعيد ترقية العلاقات بين مصر وكوبا فى مختلف المجالات.

وقال السفير بدر عبد العاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن "شكرى" تلقى اليوم اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية كوبا، لإبلاغه بخالص التعازى للحكومة والشعب المصرى فى وفاة الفقيد السفير رضا حليم، وبالغ الأسى فى المصاب الأليم، مثنيًا على جهود الفقيد وإسهامه فى تطوير العلاقات بين البلدين، ومؤكدًا قيام الحكومة الكوبية بتقديم كل التسهيلات لإعادة جثمان الفقيد إلى أرض الوطن.