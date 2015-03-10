أخبار عاجلة

شوط أول «سلبي» بين الزمالك والشرقية -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
احتفالًا بيوم اليتيم.. فتح حدائق ومنتزهات "الزراعة" مجانًا الجمعة المقبل -
ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

جامعة قناة السويس تنظم مهرجان رياضى للدراجات..غدا

Google+ Print
جامعة قناة السويس تنظم مهرجان رياضى للدراجات..غدا جامعة قناة السويس تنظم مهرجان رياضى للدراجات..غدا

 

سباق دراجات

تستعد جامعة قناة السويس صباح غد الأربعاء لتنظيم مهرجاناً رياضياً لسباق الدراجات تحت شعار ” الرياضة للجميع ” والذى تنظمه الجامعة .

وينطلق السباق من مقر الجامعة الجديدة بحضور ومشاركة اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية والأستاذ الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة ،وعدد من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والطلاب .

وبعد الانتهاء من مراسم المهرجان يصطحب رئيس الجامعة محافظ الإسماعيلية فى جولة تفقدية داخل الحرم الجامعى لزيارة وتفقد مزرعة كلية الطب البيطرى للتسمين والثروة الحيوانية وفرن كلية السياحة والفنادق ،ويناقش عدد من الموضوعات المتعلقة بمشروعات كوبرى المشاه ومنفذ عرابى وإقامةعمارة الصينيين .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا