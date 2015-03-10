جامعة قناة السويس تنظم مهرجان رياضى للدراجات..غدا

تستعد جامعة قناة السويس صباح غد الأربعاء لتنظيم مهرجاناً رياضياً لسباق الدراجات تحت شعار ” الرياضة للجميع ” والذى تنظمه الجامعة .

وينطلق السباق من مقر الجامعة الجديدة بحضور ومشاركة اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية والأستاذ الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة ،وعدد من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والطلاب .

وبعد الانتهاء من مراسم المهرجان يصطحب رئيس الجامعة محافظ الإسماعيلية فى جولة تفقدية داخل الحرم الجامعى لزيارة وتفقد مزرعة كلية الطب البيطرى للتسمين والثروة الحيوانية وفرن كلية السياحة والفنادق ،ويناقش عدد من الموضوعات المتعلقة بمشروعات كوبرى المشاه ومنفذ عرابى وإقامةعمارة الصينيين .