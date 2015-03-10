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داعش يعدم أحد فقهائه الشرعيين لتشدده في التكفير

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داعش يعدم أحد فقهائه الشرعيين لتشدده في التكفير داعش يعدم أحد فقهائه الشرعيين لتشدده في التكفير

أرشيفية

أعلن  تنظيم داعش، على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، أن التنظيم أعدم قبل أيام أبو جعفر الحطاب، القاضي الشرعى التونسى فى صفوف التنظيم، بسبب غلوه فى التكفير، وعدم الأخذ بمبدأ العذر بالجهل، على حد قولهم.

وأوضحت صفحات جهادية أن داعش اعتقل الحطاب وعدداً من الشرعيين التوانسة سبتمبر الماضى، الشهر نفسه الذى أعدم فيه «التنظيم» أحد شرعييه، ويُدعى أبوعمر الكويتى، لتكفيره أبى بكر البغدادى، زعيم التنظيم، لعدم تكفير الأخير زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى.

واشتهر الخطاب، عضو اللجنة الشرعية السابق فى جماعة أنصار الشريعة بتونس، بتشدُّده فى مسائل العقيدة، حيث نشر رسالة صوتية بعنوان “الكواشف” الجلية على أن العذر بالجهل عقيدة الأشاعرة والجهمية»، وأباح فيه تكفير قطاع عريض من المواطنين والجهاديين أنفسهم.

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