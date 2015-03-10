إصابة تلميذ بحالة تسمم عقب تناوله الوجبة المدرسية بسوهاج‎

تلقي اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج إخطاراً من مركز شرطة طهطا ،يفيد بورود بلاغ من المستشفي المركزي بوصول الطفل “علي جمال علي” 11 سنة تلميذ بمدرسة “بنجا” الابتدائية الجديدة ،ويقيم بذات الناحية مصاباً بقئ مستمر ومغص بالبطن وسرعة بضربات القلب.

وبالانتقال والفحص وسؤال والدة المصاب ،قررت حدوث إصابة نجلها عقب تناوله وجبة التغذية بالمدرسة “بسكويت” ،واتهمت مسؤولي التغذية بالتسبب فـي ذلك.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ،وبالعرض علي النيابة العامة ،قررت طلب مدير المدرسة “المشار إليها” لاستجوابه وتحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها .