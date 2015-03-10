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تعرض دورية للجيش اللبناني لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي على الحدود

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تعرض دورية للجيش اللبناني لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي على الحدود تعرض دورية للجيش اللبناني لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي على الحدود

الجيش اللبناني

تعرضت دورية للجيش اللبناني ،اليوم الثلاثاء، لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي على الحدود جنوب لبنان، دون وقوع إصابات.

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن دورية للجيش اللبناني، التي تعرضت للنار، كانت تتفقد منطقة في “خط الانسحاب” خرقتها دورية راجلة تابعة للجيش الإسرائيلي قوامها 8 عناصر في مزرعة بسطرة في مزارع شبعا لمسافة 20 مترا داخل الاراضي اللبنانية.

وأضافت الوكالة أن وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في المنطقة اتخذت الإجراءات الدفاعية المناسبة، فيما تجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

من جانبها ذكرت قناة “المنار” اللبنانية أن قوة إسرائيلية اطلقت 3 رصاصات اتجاه فريق القناة في مزرعة بسطرة اثناء إعداد تقرير عن الخروقات الإسرائيلية في مزارع شبعا.

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