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' ميسي عاد لقمة مستواه '

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' ميسي عاد لقمة مستواه ' ' ميسي عاد لقمة مستواه '

أكد جيراردو مارتينو مدرب منتخب الأرجنتين أن النجم ليونيل ميسي قد عاد مجددا لقمة مستواه بعد البداية الرائعة التي حققها في العام الحالي.

مارتينو والذي درب ميسي أثناء قيادته لبرشلونة الموسم الماضي، يرى أن الساحر الأرجنتيني قد استعاد أداؤه المذهل مجددا في المباريات الأخيرة للبلوجرانا.

تحدث مارتينو لقناة "تي واي سي" الأرجنتينية قائلا:"بداية ميسي في 2015 مذهلة، فاعليته أمام المرمى وكم الأهداف التي يسجلها خير دليل على ذلك".

وأضاف "لقد عاد مجددا لقمة مستواه".

وسجل ميسي 41 هدفا مع برشلونة هذا الموسم في 38 مباراة شارك بها حتى الآن.

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