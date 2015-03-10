كاسياس: سنقوم بكل شيء من أجل الوصول لنهائي برلين

أكد إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد أن الفريق سيبذل قصارى جهده من أجل التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي في برلين بألمانيا.

كاسياس والذي يستعد لمواجهة شالكة في مباراة العودة من دور الـ16 مساء الثلاثاء، صرح بأن ريال مدريد قادر على الذهاب بعيدا في المنافسة مثلما فعل العام الماضي.

تحدث الحارس المخضرم للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم قائلا:"سنقوم بكل شيء من أجل التأهل لنهائي برلين، لدينا فريقا قادر على ذلك".

وأضاف"أتمنى تكرار ما قمنا به العام الماضي، لدينا الرغبة والخبرة اللازمة لذلك".

وكان ريال مدريد قد فاز على شالكة بلقاء الذهاب في ألمانيا 2-0 بهدفي كريستيانو رونالدو ومارسيلو.