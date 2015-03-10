لاعب سان جيرمان: الفوز بدوري الأبطال؟ ريال مدريد احتاج 10 سنوات للتتويج به

أكد ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان أن فريقه يطمح للفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

فيراتي والذي سيحل ضيفا مساء الأربعاء على ملعب "ستامفورد بريدج" من أجل مواجهة تشيلسي، صرح بأن باريس سان جيرمان يفتخر بما قدمه في المسابقة بالسنوات الأخيرة.

تحدث الدولي الإيطالي مع إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية قائلا:"في السنوات الأخيرة، ودعنا المسابقة برأس مرفوعة، ولكن هدفنا يبقى هو الفوز بدوري الأبطال".

وأضاف"تشيلسي ربما أقوى منا، قاموا بالعديد من الانتدابات الرائعة مثل سيسك فابريجاس".

وأردف"الأمر ليس سهلا، فريال مدريد احتاج لـ10 سنوات من أجل الفوز بالبطولة مرة أخرى.. مانشستر سيتي لديه العديد من اللاعبين الرائعين، ولكنه لم يحقق الكثير من النتائج الجيدة أوروبيا".

وكان باريس سان جيرمان قد تعادل مع تشيلسي في مباراة الذهاب 1-1 بفرنسا.