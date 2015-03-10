فلورنتينو بيريز هدد بإيقاف الدوري الإسباني!

كشفت تقارير صحفية اليوم أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد هدد بإيقاف بطولة الدوري الإسباني في حال لم تتوقف التحقيقات في التهرب الضريبي لناديه.

وأكد الرئيس السابق لإدارة تحصيل الضرائب في إسبانيا، إجناسيو رويز خارابو، في مقابلة لإذاعة (كادينا سير) أن فلورنتينو هدد في وقت سابق بإيقاف نشاط الليجا في حال لم تتوقف الإدارة عن أعمال التفتيش في الملفات الضريبية.

وأوضح إجناسيو أن التحقيقات الضريبية لم تقتصر على أندية بعينها، بل شملت جميع الأندية دون استثناء وبمعايير ثابتة، لكن بيريز لم يقبل بذلك وطالب وزارة المالية بالتوقف عن تلك الإجراءات.

وشدد رئيس إدارة الضرائب السابق بأن التحقيقات لم تتوقف، وبيريز لم ينفذ تهديده.

وتذكر إجناسيو موقفا آخر حين عاد بيريز مع لاعبي الريال من اليابان عقب التتويج ببطولة إنتركونتيننتال عام 2002، حيث رفض دفع الرسوم الجمركية في المطار على البضائع والهدايا التي اشتراها الفريق، متعللا بأنهم "أبطال العالم"، لكنه أجبر على الدفع من قبل السلطات.

وأبرزت الصحف الكتالونية مثل (سبورت) و(موندو ديبورتيفو) تلك التصريحات في عناوينها الرئيسية اليوم للتشكيك في نزاهة رئيس النادي الملكي، والتأكيد على أنه ليس أكثر صدقا من رؤساء برشلونة المتهمين بالفساد والتهرب الضريبي، ومنهم الرئيس الحالي جوسيب بارتوميو والسابق ساندرو روسيل.