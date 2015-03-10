ليلة_الابطال - ديفيد لويز يحذر مورينيو من اللجوء للدفاع

حذر ديفيد لويز مدافع باريس سان جيرمان المدير الفني لتشيلسي جوزيه مورينيو من اللجوء إلى الدفاع في مباراة الفريقين التي سوف تقام الأربعاء.

سان جيرمان سوف يحل ضيفا على تشيلسي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بعدما تعادلا إيجابيا في الذهاب بفرنسا بهدف لمثله.

ويحتاج الفريق الفرنسي لتسجيل هدفا من أجل تعديل النتيجة أو الفوز، فيما يكفي تشيلسي التعادل السلبي من أجل التأهل لربع النهائي.

وتحدث لويز لصحيفة "ميرور" قائلا:"أعلم كيف سيحضر مورينيو اللاعبين للقائنا، سوف يخبرهم بالتمركز في الدفاع طوال المباراة والاعتماد على المرتدات السريعة فقط".

وأضاف"هو يعلم جيدا إننا نحتاج لتسجيل هدفا لكن هو لا يحتاج ذلك الأمر، أعرف أن تشيلسي قادر على إيذائنا في المرتدات".

وأكمل"لكن التمركز في الدفاع طوال المباراة أمام خطورة إبراهيموفيتش، كافاني، ولافيتزي، لا أعتقد أن ذلك أمرا جيدا".