ليلة_الابطال – جوارديولا: شاختار يمكنه المنافسة على الدوري الألماني لو أتيحت له الفرصة

يؤمن بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ أن شاختار دونيتسك يستطيع المنافسة بقوة على الفوز بلقب الدوري الألماني لو أتيحت له الفرصة.

بايرن سوف يستضيف شاختار يوم الأربعاء في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد نهاية لقاء الذهاب في ملعب دونباس أرينا بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وأشاد جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء بالفريق الأوكراني، مؤكدا أنهم يمتلكون العديد من المهاجمين المميزين القادرين على تهديد مرمى بايرن.

وأضاف"نحن نعرف بعضنا جيدا، في نهاية المباراة اللاعبون هم من سيصنعون الفارق".

وأتم"هذه المباراة ليست هامة بالنسبة إلي فقط، ولكنها هامة جدا للنادي، الأمر بسيط علينا أن نفوز باللقاء لنتأهل للدور التالي".

ويحتاج بايرن ميونيخ للفوز بأي نتيجة من أجل التأهل لربع النهائي، في محاولة استعادة لقبه الذي حققه الموسم قبل الماضي.