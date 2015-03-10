أخبار عاجلة

احتفالًا بيوم اليتيم.. فتح حدائق ومنتزهات "الزراعة" مجانًا الجمعة المقبل -
ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#ليلة_الابطال – جوارديولا: شاختار يمكنه المنافسة على الدوري الألماني لو أتيحت له الفرصة

Google+ Print
#ليلة_الابطال – جوارديولا: شاختار يمكنه المنافسة على الدوري الألماني لو أتيحت له الفرصة #ليلة_الابطال – جوارديولا: شاختار يمكنه المنافسة على الدوري الألماني لو أتيحت له الفرصة

يؤمن بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ أن شاختار دونيتسك يستطيع المنافسة بقوة على الفوز بلقب الدوري الألماني لو أتيحت له الفرصة.

بايرن سوف يستضيف شاختار يوم الأربعاء في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد نهاية لقاء الذهاب في ملعب دونباس أرينا بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وأشاد جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء بالفريق الأوكراني، مؤكدا أنهم يمتلكون العديد من المهاجمين المميزين القادرين على تهديد مرمى بايرن.

وأضاف"نحن نعرف بعضنا جيدا، في نهاية المباراة اللاعبون هم من سيصنعون الفارق".

وأتم"هذه المباراة ليست هامة بالنسبة إلي فقط، ولكنها هامة جدا للنادي، الأمر بسيط علينا أن نفوز باللقاء لنتأهل للدور التالي".

ويحتاج بايرن ميونيخ للفوز بأي نتيجة من أجل التأهل لربع النهائي، في محاولة استعادة لقبه الذي حققه الموسم قبل الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع