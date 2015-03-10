أستاذ قلب: ليست كل آلام الصدر دليلاً على الإصابة بالأمراض القلبية

ليس كل ألم بالصدر دليلاً على الإصابة بمرض فى القلب، فهى فكرة شائعة مغلوطة، وقد يكون ذلك دليلاً على أمراض أخرى.

وهذا ما يوضحه الدكتور محمد فريد الجندى أستاذ ورئيس أقسام القلب بمعهد القلب القومى، أن هناك أمراضًا كثيرة تشبه فى أعراضها أمراض القلب، وأهم هذه الأعراض الآلام الصدر وضيق التنفس وخفقان القلب، لافتًا إلى أن آلام الصدر قد تكون أعراض لأمراض أخرى ليس لها علاقة بالقلب مثل التهاب الأعصاب، الناتج عن الهربس، الذى قد يحدث الآلام شديدة فى الصدر قبل ظهور الطفح الجلدى بأسبوع، والتهاب الغشاء البلورى والتهاب العضلات اللذين يحدثان الآلام بالصدر.

ويتابع د. محمد، أن من الأمراض التى تحدث أعراضًا مشابهة لأمراض القلب تقلص المرىء الشديد والتهابات المعدة، يسببان الآلام بالصدر، مضيفًا أنه بالنسبة لضيق التنفس فيحدث نتيجة لبعض الأمراض كالأنيميا والربو الشعبى والسمنة المفرطة والتقدم فى السن، كما أن توجد بعض الاضطرابات النفسية التى تساعد على حدوث خفقان بالقلب.

ويقول أستاذ أمراض القلب، إن أعراض الإصابة بأمراض فى القلب الحقيقية، هى عبارة عن الآلام المصحوبة بمجهود معين أو تحدث أثناء الراحة فى منتصف الصدر أو خفقان وضيق فى التنفس، ويجب فى هذه الحالة الخضوع للفحوصات اللازمة كصورة دم كاملة وتحليل الغدة الدرقية لتحديد نوع العرض والمرض المسبب له.

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