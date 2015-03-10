قطر تبدأ مشاريعها لإعمار غزة ببناء ألف وحدة سكنية

أعلن محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، بدء المشاريع القطرية لإعمار ما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، عبر بناء ألف وحدة سكنية، بحسب وكالة الأناضول.

وقال العمادي في مؤتمر صحفي مشترك عقده الثلاثاء، مع وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة، فوق أنقاض “مستشفى الوفاء”، الذي دمرته إسرائيل خلال حربها (في حي الشجاعية شرق مدينة غزة) إن تنفيذ المشروع سيبدأ فورا.

وأضاف العمادي، إن إعادة إعمار ألف وحدة سكينة مدمرة هي جزء من تكلفة “المليار دولار” التي تبرعت بها قطر لإعمار قطاع غزة، ضمن تعهدات دول عربية ودولية في أكتوبر الماضي بتقديم نحو 5.4 مليار دولار أمريكي.

وأكد أن منحة قطر، البالغة “مليار”، دولار ستذهب جميعها لإعمار قطاع غزة.

وتعهدت الدول والجهات المشاركة في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة، الذى انعقد في أكتوبر من العام الماضي، بتوفير 5.4 مليار دولار، منها نحو 2.6 مليار دولار لإعادة إعمار غزة، و المبلغ المتبقي (2.8 مليار دولار)، يخصص للموازنة والحكومة الفلسطينية على مدار الـ 3 سنوات قادمة.

ووصل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي، مساء أمس الاثنين إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون (ايرز) شمالي القطاع.

وأضاف العمادي أن إدخال مواد البناء يتم من خلال المعابر الإسرائيلية وتوصلنا إلى تفاهمات من أجل اتمام هذا الأمر.