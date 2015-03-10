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وفد اقتصادى إماراتى: مشروعات جديدة بمحور قناة السويس

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أكد وفد اقتصادى اماراتى نيته الاستثمار فى مشروع محور تنمية قناة السويس من خلال انشاء منطقة تجارة حرة .

وقال عبد الله جوهر المدير المالى لمنطقة عجمان الاقتصادية بدولة الامارات العربية المتحدة خلال زيارته اليوم ل" اليوم السابع" برفقة المستشار الاعلامى محمد صالح إن الوفد الذي يصل صباح العد برئاسة محمود خليل الهاشمى يعتزم لقاء عدد من كبار المسؤلين فى من بينهم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ،والدكتور حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ،وعدد من رجال الاعمال لطرح المشروعات الجديدة ومناقشتها وبحث سبل تدعيم الاقتصاد المصرى.

والتقى الوفد خلال زيارته للجريدة خالد صلاح رئيس التحرير وتعرف علي سير العمل بالموقع .

الوفد يتفقد صالة التحرير برفقة الزميل عبد الحليم سالم محرر الاستثمار - 2015-03 - اليوم السابع
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الوفد يتفقد صالة التحرير برفقة الزميل عبد الحليم سالم محرر الاستثمار

عبد الله جوهر ومحمد صالح من منطقة عجمان مع خالد صلاح رئيس التحرير- 2015-03 - اليوم السابع
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عبد الله جوهر ومحمد صالح من منطقة عجمان مع خالد صلاح رئيس التحرير

وفد الامارت فى اليوم السابع- 2015-03 - اليوم السابع
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وفد الامارت فى اليوم السابع

عبد الله جوهر مع رئيس التحرير- 2015-03 - اليوم السابع
>

عبد الله جوهر مع رئيس التحرير

لقاء بين رئيس التحرير والمدير المالى لمنطقة عجمان الاماراتية - 2015-03 - اليوم السابع
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لقاء بين رئيس التحرير والمدير المالى لمنطقة عجمان الاماراتية

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