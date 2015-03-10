شكري ينعي سفير مصر في كوبا.. ونظيره الكوبي يقدم واجب العزاء

نعى سامح شكري وزير الخارجية وأعضاء الوزارة شهيد الواجب رضا حليم سفير مصر في كوبا، والذي وافته المنية أثناء عمله في مكتبه بسفارة جمهورية مصر العربية في هافانا وهو يؤدي عمله بإخلاص وجد واجتهاد خاصة التحضير والترتيب للعديد من الزيارات المتبادلة بين البلدين.

وأعرب شكري وبالنيابة عن أعضاء الوزارة عن خالص التعازي لفقيد الدبلوماسية المصرية ولأسرة الفقيد، الذي كان نموذجًا للتفاني في العمل، حيث بذل جهدًا كبيرًا على صعيد ترقية العلاقات بين مصر وكوبا في مختلف المجالات.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري تلقى اليوم 10 مارس اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية كوبا لإبلاغه خالص التعازي للحكومة والشعب المصري في وفاة السفير رضا حليم وبالغ الأسى في المصاب الأليم، مثنيا على جهود الفقيد وإسهامه في تطوير العلاقات بين البلدين، ومؤكدًا على قيام الحكومة الكوبية بتقديم كافة التسهيلات لإعادة جثمان الفقيد إلى أرض الوطن.