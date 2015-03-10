مقتل ضابط في المخابرات العسكرية في حضرموت بجنوب اليمن

قال مسؤول محلي إن مسلحين يشتبه في انتمائهما لتنظيم القاعدة قتلا ضابطا في جهاز المخابرات العسكرية في محافظة حضرموت جنوب شرق البلاد الثلاثاء في ثالث حادث من نوعه في أقل من اربعة أيام.

ويتعرض ضباط جيش وشرطة لهجمات مسلحة خلال السنوات الماضية يعتقد أن متشددي تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أو متشددين مؤيدين له يقفون وراءها.

وقتل يوم الاحد المساعد في الامن العام عبد الجبار عبد الله محمد داود على يد مسلحين على دراجة نارية يعتقد انهما من تنظيم القاعدة في قلب مدينة الحوطة عاصمة لحج ولاذوا بالفرار كمل قتل يوم الجمعة مسلحون مجهولون على دراجة نارية الضابط في جهاز الأمن عادل اللوزي أمام منزله في لحج.

وقال المسؤول لرويترز إن المهاجمين كانا على دراجة نارية وأطلقا الرصاص على صالح خير الله الضابط في جهاز المخابرات العسكرية في مدينة القطن بحضرموت وهو يقود سيارته فاعترضوه وأطلقوه عليه وابلا من الرصاص ولاذوا بالفرار. ولم يتضح من يقف وراء الهجوم.

وزاد استخدام الدراجات النارية في تنفيذ عمليات اغتيال ضباط خلال السنوات الخمس الماضية.

وتشهد محافظتا لحج وحضرموت في الجنوب اللتان ينشط فيهما مقاتلو القاعدة ومتشددون حوادث مماثلة خلال السنوات القليلة الماضية.