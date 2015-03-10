بالصور.. 10 مطالب لإنهاء اعتصام طلاب الجامعة الألمانية بعد وفاة زميلتهم

قام طلاب الجامعة الألمانية ظهر اليوم بالإعتصام في موقف الأتوبيسات تنديدًا بمقتل الطالبة “يارا طارق” نتيجة تصادم أتوبيس بها بالأمس.

وطالب المعتصمون بعددة مطالب لإنهاء إعتصامهم وهي:-

1. اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسئولين عن سلامة الطلاب.

> 2. محاسبة ومساءلة إدارة النقل.

> 3. تغيير شامل لنظام الأمن والجراج (الباركينج) في الجامعة.

> 4. بناء رصيف لتواجد ومشي وانتظار الطلاب عليه في المسافة من بوابة الخروج الضوئية بالكارنيهات حتى ركوب الأتوبيس أو السيارة.

> 5. منع تحرك أي أتوبيس أثناء تواجد الطلاب على الأرض، مع وضع خطة واضحة ومواعيد لوصول وتحرك الأتوبيسات.

> 6. حد أقصى لدورات نقل الطلاب يومياً لكل سائق، وزيادة عدد السائقين والأتوبيسات.

> 7. تركيب كاميرات بالجراج، وأجهزة استشعار عن قرب وأصوات تنبيه عند الرجوع للخلف لكل مركبات الجامعة، ومرايا في الأماكن التي تحتاج لذلك بالجراج.

> 8. سيارات إسعاف مجهزة جيداً، وأن تكون عيادة الجامعة جاهزة لأي طوارئ.

> 9. عمل مواقف أكثر للأتوبيسات وللسيارات التي تتعرض للخطر يومياً بالوقوف خارج الجامعة، ومسارات وسرعات محددة للمركبات، ومنع تجول السيارات أثناء فترات الراحة داخل الحرم.

> 10. مجموعة إجراءات للأمن والسلامة العامة والتدريب على خطط الإخلاء، وخط ساخن في حالات الطوارئ، ومسار محدد لسيارة الإسعاف، وعواكس بين أماكن الوقوف في الجراج.

يذكر أن تم تشييع جثمان الطالبة يارا طارق ظهر اليوم من مسجد السلام بمدينة نصر وسط حضور المئات من الطلبة وطالبات الجامعة.

وقد أعلنت الجامعة الألمانية الحداد ووقف الدراسة لمدة ثلاثة أيام مع وقف جميع الأنشطة لمده أسبوعين.

المراسل – أحمد سامح