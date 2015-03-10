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"تنظيم الاتصالات": "واتس اب" الصوتى غير مسموح به فى مصر

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"تنظيم الاتصالات": "واتس اب" الصوتى غير مسموح به فى مصر "تنظيم الاتصالات": "واتس اب" الصوتى غير مسموح به فى مصر
قال المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن خدمة "واتس اب" الصوتية غير مفعلة فى ولم يتم السماح بها لمستخدمى المحمول.

ورغم تأكيد شركات المحمول أن الخدمة لا تعمل بمصر فإن بعض المستخدمين أكدوا انهم تمكنوا من إجراء مكالمات صوتية عبر واتس اب.

ويبحث الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وضع قواعد منظمة لخدمات الاتصالات عبر الإنترنت موبايل والتى تشمل واتس اب وفايبر ويوتيوب والشبكات الاجتماعية، حيث تم تشكيل لجنة فى وقت سابق لدراسة هذا الأمر من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

كما طالبت بعض شركات المحمول وضع قواعد لتنظيم هذا الامر حيث تتعرض الشركات لخسائر فيما يتعلق بالمكالمات الدولية المجانية.

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مصر 365

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