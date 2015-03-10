المصرية للاتصالات: تطوير كبير لخدمة الأعطال والشكاوى 111

قال المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، أن الشركة ستجرى تطوير كبير على خدمة عملاء الشركة الخاصة بالأعطال والشكاوى 111 حيث يصل حجم عملاء الشركة لنحو 7 مليون عميل.

وأوضح النواوى، فى لقاء صحفى اليوم الثلاثاء، بمقر الشركة فى القرية الذكية، انه سيتم توحيد خدمة العملة بشان الشكاوى الخاصة بالإنترنت والهاتف الثابت، ما يؤدى إلى سرعة انجاز شكاوى العملاء وتطوير الخدمات مقدمة لهم.



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محمد النواوى الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات



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مؤتمر صحفى بمقر الشركة فى القرية الذكية



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محمد النواوى



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محمد النواوى خلال المؤتمر الصحفى