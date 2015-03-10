المشروعات المطروحة من "اتحاد الصناعات" على المؤتمر الاقتصادى

حلص "اليوم السابع" على نسخة من قائمه المشروعات المطروحة من قبل اتحاد الصناعات على المؤتمر الاقتصادى المقرر انطلاقة يوم الجمعة المقبل.

وتضمنت قائمة المشاريع أولا فى قطاع البترول والتعدين ، مشروع اصلاح النافتا بالعامل المساعد (( CCR والازمرة بطاقة تغذية 520 الف طن/سنة نافتا وتكلفة كلية حوالى 520 مليون دولار بشركة أسيوط لتكرير البترول ، ومشروع انشاء وحدة استرجاع غازات جديدة (VRU) بطاقة تغذية 400 الف طن / سنة نافتا وتكلفة كلية حوالى 25 مليون دولار بشركة أسيوط لتكرير البترول، ومشروع انشاء وحدة استرجاع غازات جديدة VRU بطاقة تغذية 200 الف طن / سنة نافتا وتكلفة كلية حوالى 36ز5 مليون دولار بشركة السويس لتصنيع البترول.

بالإضافة إلى مشروع مجمع زيوت جديد بطاقة إنتاجية 120 الف طن / سنة زيوت وتكلفة كلية جوالى 430مليون دولار بشركة السويس لتصنيع البترول، ومشروع تكسير هيدروجينى للمازوت (HC) بطاقة تغذية 2.3: 2.6مليون طن / سنة وتكلفة كلية جوالى 2.9 مليار دولار بشركة أسيوط لتكرير البترول، ومشروع وحدة انتاج الاسفلت 60/70 بطاقة إنتاجية 400 الف طن/ سنة وتكلفة كلية حوالى 60 مليون دولار بشركة السويس لتصنيع البترول، ومشروع وحدة انتاج الاسفلت 60/70 بطاقة إنتاجية 264 الف طن / سنة وتكلفة كلية حوالى 35 مليون دولار بشركة العامرية لتكرير البترول.

وأشار الاتحاد إلى أنه جارى التنسيق بين غرفة البترول والتعدين مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ووزارة البترول لطرح مزايدة خلال هذا العام الحالى عن مجموعة من الخامات بنظام عمل قيمة مضافة مثل الكبريت – الرمال – الخ.

وفى قطاع الطباعة ، مشروع مصنع لصناعة ورق الطباعة والكتابة لإنتاج 200 الف طن سنويا كحد ادنى بتكلفة استثمارية تقارب 2 مليار جنيه مصر وفى قطاع صناعة الجلود فقد تضمن مشروعين ، الاول، مشروع 100 مصنع بالعاشر من رمضان لصناعة المنتجات الجلدية ، والثانى ، مشروع 1000 ورشة لصناعة المنتجات الجلدية.

وأضاف الاتحاد أن هناك مشروعات لها دراسات فى عام 2005-2006 وبحاجة للتحديث بقطاع الصناعات الكيماوية ، مثل ،انتاج حامض الفسفوريك وأسمدة فوسفاتية انتاج كربونات الصوديوم (الصودا اش) اتلى تستخدم كمادة خام فى صناعة الزجاج بأنواعه المختلفة والمنظفات الصناعية ومعالجة المياه ومواد الصباغة، و انتاج ثانى أكسيد التيتانيوم واستخلاص الزركون وبعض العناصر النادرة من الرمال السوداء ، و انتاج ورق الكتابة والطباعة من مصاص القب ( الباجاس)، وانتاج ورق الصحف والمجلات من مصاص القصب (الباجاس) ، و انتاج مركبات البورون من السائل المر بالملاحات الطبيعية والصناعية، وانتاج كبريتات الماغنسيوم من السائل المر بالملاحات الطبيعية والصناعية ، بالاضافة إلى انتاج السليكون ومركباته من الرمال البيضاء (اللدائن السليكونية ) الشحومات السليكونية ، مرايا خلايا الطاقة الشمسية ، وانتاج الفيثاليك انهيدريد (يستخدم كخامة أساسية فى صناعة الراتنجات)، ودراسة حول المدن النسيجية المقترح انشاءها فى المنيا.

كما تضمن قائمة المشروعات، تطوير امكانيات شركة الحديد والصلب بحلوان ، وتطوير شركة المونيوم نجع حمادى ليشمل انتاج قطاعات الالمونيوم المستعملة فى صناعة الأبواب والشبابيك بدلا من تصديره فى صورة سبائك، وتشجيع صناعة الخامات الرئيسية لإنشاء مصانع لها فى مصر مثل صناعة المبلمرات الصناعية – الصناعات المعدنية مثل المسامير والصواميل وأسلاك اللحام.

بالاضافة إلى تطوير إمكانيات تصنيع الاسماك ببحيرة السد العالى والبردويل طبقا للمعايير العالمية، و إحلال وتجديد شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) باعتبارها ركيزة لصناعات كثيرة أخرى، وتشجيع الدخول فى تصنيع مشتقات البتروكيماويات من مجروش البلاستيك بجميع انواعه ومشتقاته اذ ان أى منها لا صنيع فى مصر باستثناء البر وبيلين، وانشاء مجموعة من المستشفيات المتخصصة فى علاج الأورام فى منطقة الصعيد اسيوط وسوهاج واسوان، وإنشاء مدينة طبية تحتوى على مستشفيات تخصصية فى التخصصات النادرة ( مخ واعصاب - / اوعية دموية / زراعة الأعضاء والنخاع – امراض الدم – جراحات القلب للاطفار والكبار – جراحات العظام- الطب الطبيعى المتقدم ) مع وجود فنادق ومهابط طيران لاستقبال الحالات من مختلف الدول العربية المحيطة .

وانشاء مصانع للمستلزمات الطبية والتى يتم استيراد اكثر من 80% منها من الخارج وبخاصة القفازات الجراحية المعقمة والغير معقمة وقساطر الشفط والبول و أكياس جمع البول واكياس التغذية والكانيولات الوريدية، وانشاء مصانع لتجميع الأجهزة الطبية وبخاصة أجهزة مراقبة المريض وأجهزة الضغط والسماعات.