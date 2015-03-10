رئيس البنك الأوروبى: مصر تمتلك اقتصادا كبيرا والحكومة قامت بإصلاحات ‏شجاعة

أكد رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، السير سوما ‏شاكرابارتي، أن مصر تمتلك اقتصادا به إمكانات كبيرة، مشيرا إلى أن الحكومة ‏المصرية قامت خلال الشهور الماضية بإصلاحات اقتصادية شجاعة.‏

وقال ‏شاكرابارتى - فى لقاء مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى لندن، اليوم الثلاثاء - "أتطلع جدا للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى وأعتقد أنه مؤتمر هام جدا لمصر وأيضا ‏للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لأننا نعمل فى مصر الآن منذ نحو عامين وفى خلال ‏هذين العامين قمنا بتمويل 23 مشروعا."‏

وأضاف "وافقنا على قروض بقيمة 742 مليون يورو كاستثمارات فى 23 مشروعا فى ‏قطاعات مختلفة وهذه بداية قوية جدا ونرغب فى استغلال هذا المؤتمر لبناء شراكات جديدة ‏مع شركات جديدة ومع مستثمرين جدد مع مصر."‏

وأوضح السير سوما شاكرابارتى "بالنسبة لمصر، المؤتمر مهم جدا لأنه يعرض ما الذى ‏حدث فى البلاد خلال العامين الماضيين، وخاصة فى الشهور الأخيرة فيما يتعلق ‏بالإصلاحات الاقتصادية ويظهر أن مصر منفتحة للأعمال، وأعتقد أنها إشارة قوية لمجتمع ‏الأعمال."‏

وتابع "الجميع يعلم الإمكانات التى تمتلكها مصر، حيث تمتلك اقتصادا كبيرا به إمكانات كبيرة ‏جدا، لديها اقتصاد يهيمن على المنطقة بطرق كثيرة، إلا أنه اقتصاد واجه صعوبات كبيرة ‏خلال العامين الماضيين، ولكن المؤتمر يظهر أنه مع وجود الإصلاحات الاقتصادية ووجود ‏الاستقرار فان على المستثمرين أن يأتوا ويستثمرون فى مصر، حيث تمتلك مصر الكثير الذى ‏يمكن أن تقدمه"، منوها بالتوقيت الذى ينعقد فيه المؤتمر للحكومة وللمصريين "لكى يظهروا ‏كيف تتغير مصر للأفضل وكيف تصبح مصر أكثر جاذبية للمستثمرين".‏

وبالنسبة لآفاق أن تصبح مصر دولة عمليات، قال رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار ‏والتنمية إن على مصر أن تخوض الإجراءات المعتادة، مشيرا الى أن عملية أن تصبح مصر ‏دولة عمليات لا تعود الى إدارة أو رئيس البنك ولكن تعود الى المساهمين، مضيفا أن هناك ‏عملية ستجرى خلال الشهور القادمة فى هذا الإطار.‏

وقال السير سوما شاكرابارتى "إن مصر ضمن أربع دول بدأ البنك عملياته بها فى المنطقة ‏منذ عامين بجانب المغرب وتونس والأردن، ولكن مصر هى الأكبر وبها العمليات الأكبر ‏حتى الآن، ولكن من المهم الإشارة الى انه عبر هذه الدول استثمر البنك 1.9 مليار يورو فى ‏‏58 مشروعا".‏

>وأعرب عن توقعه بوجود مشاريع أخرى خلال هذا العام، ولكن الأمر يعتمد على الظروف ‏فى السوق ووجود مشاريع جيدة.‏

وقال "فى مصر تحديدا استثمرنا فى قطاعات عديدة، وخاصة قرضا بقيمة 55 مليون يورو ‏لمحطة معالجة المياه فى ثلاث قرى فى محافظة كفر الشيخ. أما المشروع الثانى الذى تتمير ‏به مصر هو برنامج دعم المرأة فى الأعمال حيث قدمنا قرضا بقيمة 20 مليون دولار لدعم ‏سيدات الأعمال التى تواجه صعوبات فى الحصول على التمويل، إضافة الى 30 مليون ‏دولار لدعم كفاء استخدام الطاقة".‏

وتابع "إن المشروع الآخر هو قطاع الطاقة المتجددة حى تعتبر الطاقة قضية كبيرة فى ‏المنطقة، وخاصة فى مصر، مشيرا الى أن البنك الأوروبى نشطا وقويا جدا فيما يتعلق ‏بخطوط ائتمان كفاءة استخدام الطاقة ونحن البنك الرائد فى هذا المجال، وخاصة للقطاع ‏الخاص. الفكرة من هذه الخطوط الائتمانية للبنوك المحلية هو مساعدة الشركات، وخاصة ‏الخاصة على تحسين كفاءة استخدام الطاقة والإنتاج بطريقة أقل تكلفة وزيادة الربحية، وأيضا ‏المساهمة فى المحافظة على البيئة."‏

وأعرب أيضا عن سعادته بمساهمة البنك فى مشروع تحديث السكك الحديدة فى مصر، ‏مشيرا الى أن كل هذه المشاريع موجهة لتحسين حياة المواطنين اليومية.‏

>وفى مجال البترول والغاز، أشار السير سوما شاكرابارتى الى مذكرة التفاهم التى تم توقيعها ‏الأسبوع الماضى مع ‏الجانب المصرى الذى يمثله كل من الهيئة المصرية العامة للبترول، ‏والشركة المصرية ‏القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة جنوب الوادى القابضة ‏للبترول تحت رعاية ‏وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية. ‏

وقال إن الهدف من هذه المذكرة هو كيف تعزيز بيئة الأعمال، مشيرا الى أن هذا القطاع ‏أصبح له جاذبية للاستثمار لكلا المستثمرين المحليين والأجانب.‏

وتحدث رئيس البنك الأوروبى عن عمل البنك فى أوروبا الشرقية، قائلا "كنا بنكا يساعد دول ‏أوروبا الشرقية بعد سقوط حائط برلين ونركز على القطاع الخاص وكنا ناجحين للغاية فى ‏هذه المنطقة وعندما وقعت أحداث "الربيع العربي" جذبنا المساهمون، ومن بينهم مصر، الى ‏المنطقة، وخلال العامين الثلاثة الماضيين كنا ناجحين للغاية، حيث استثمرنا المليارات فى ‏المنطقة فى 58 مشروعا."‏

>وقال "الاقتصاد المصرى يتحسن"، مشيرا الى تقرير صندوق النقد الدولى الأخير والذى يشير ‏بوضوح الى أن مصر تسير فى الطريق الصحيح، مستدركا أنه رغم ذلك هناك الكثير الذى ‏يجب القيام به.‏

>وقال إن النمو فى مصر سجل 2.2% فى عام 2014، مضيفا "أنه يتوقع أن يرتفع النمو هذا ‏العام الى 3.8% وهذا أسرع معدل للنمو فى أى من دول عملياتنا. لان زخم النمو يرتفع وهو ‏يرتفع لأن لان الظروف الاقتصادية تستقر ولان أسعار البترول تنخفض وهو ما يقلل من ‏تكلفة إنتاج الطاقة وبسبب أيضا السياسة الجيدة التى تنتهجها الحكومة." ‏

وأردف قائلا "من الصعب جدا لأى حكومة أن تعالج مسألة الدعم فى أى دولة انه مثل ‏الديناميت السياسى ولكن هذه الحكومة فى مصر كانت شجاعة جدا فى مسألة إلغاء الدعم.‏ هذه الحكومة لها (شهية) فى مجال الإصلاح الاقتصادي."

وبخصوص القطاعات التى تحتاج فيها مصر لإقامة مشاريع، أشار الى قطاعات البنية التحتية ‏والأعمال الزراعية، وقطاع الطاقة، والقطاع المصرفي، إضافة الى قطاع المشروعات ‏الصغيرة والمتوسطة، قائلا "انها تمثل فى جميع الدول التى عملنا بها فى شرق أوروبا ووسط ‏آسيا وشمال افريقيا العمود الفقرى لأى اقتصاد. ومصر تمتلك العديد من المشروعات ‏الصغيرة والمتوسطة".‏

وأوضح أنه خلال السنوات الماضية عانت هذه المشاريع ولم تتلقى التمويل اللازم لها، مشددا ‏على أن الوضع حاليا تغير بشكل كبير وهناك اعترف بأهمية هذه المشروعات من ناحية تقديم ‏أفكار وأيضا لمعالجتها البطالة بين الشباب، والتى تمثل مشكلة اقتصادية واجتماعية، وأيضا ‏سياسية.‏

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