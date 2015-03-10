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محافظ السويس يتفقد ميدان "النمسا" وخط الصرف الصحى بشارع الجيش

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محافظ السويس يتفقد ميدان "النمسا" وخط الصرف الصحى بشارع الجيش محافظ السويس يتفقد ميدان "النمسا" وخط الصرف الصحى بشارع الجيش
تفقد اللواء العربى السروى، محافظ السويس، أعمال التطوير التى تتم بميدان النمسا ضمن الخطة الاستثمارية الحالية، والتى تشمل إنشاء ساحة انتظار سيارات لأهالى المنطقة، والاهتمام بالإنارة العامة بالمنطقة.

كما تفقد المحافظ أعمال إحلال وتجديد خط صرف الصحى بشارع الجيش بحى السويس أمام مستشفى الهلال بطول800 متر وبقطر 16 بوصة وبتكلفة 800 ألف جنيه، وتنتهى الأعمال فى نهاية شهر مارس الجارى لتدعيم المنطقة لتستوعب عدد السكان بهذه المنطقة، نظرا لتزايد أعمال البناء بهذه المنطقة.

وأكد المحافظ على، رئيس الحى، والشركة المنفذة للمشروع بضرورة استبدال جميع مواسير الخط القديم بقطر 8 بوصة، وإحلال مواسير بقطر 16 بوصة بدلا منه، حتى تؤدى الخدمة على أكمل وجه.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء عبدالعظيم محمد، رئيس حى السويس، والمهندس علاء حسب الله، سكرتير الحى.

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مصر 365