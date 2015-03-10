بدء مؤتمر صحفى لعرض خطة تطوير متحف النيل بأسوان بحضور السفراء الأفارقة

بدأ الآن المؤتمر الصحفى الذى تنظمه وزارة الموارد المائية والرى، للوزراء الأفارقة المعتمدين فى مصر ، بعد لقاء الدكتور حسام مغازى بهم لمناقشة خطة تطوير متحف النيل بأسوان، والذى ستشارك فيه جميع الدول الأفريقية لعرض مقتنياتها به.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد التقى السفراء الأفارقة فى مصر، وأعرب خلال اللقاء عن تطلع مصر لأن تكون العلاقات بين دول حوض النيل نموذجًا يُحتذى على مستوى القارة، وذلك باحترام حقوق كل الدول فى التنمية، وتعزيز التعاون القائم بينها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون الإضرار بمصالح أى منها.