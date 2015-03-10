رفض الطلب المقدم من شركة "الزيوت المتكاملة" بالسويس بالإغلاق الكلى

اعتمد اللواء العربى السروى محافظ السويس، قرار لجنة البت المنعقدة فى مديرية القوى العاملة بالسويس اليوم، لبحث الطلب المقدم من شركة الزيوت المتكاملة.

وأشار بيان صادر من الديوان العام إلى أن اللجنة استندت فى تقريرها على أن أمور الشركة مستقرة خلال الفترة الأخيرة ولا يوجد مبرر للإغلاق .

جدير بالذكر أنه فى حالة رفض الشركة لقرار اللجنة فإن عليها التقدم بتظلم إلى وزارة القوى العاملة خلال 15 يوما للبت النهائى وذلك طبقا لقرار السيد رئيس الوزراء رقم 2797لسنة 2007.

وفى حالة عدم التزام الشركة بقرار لجنة البت النهائى الصادر من القوى العاملة يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق العاملين.