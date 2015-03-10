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للمرأة السمراء: خطوات الحصول على شعر كيم البلاتينيوم

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للمرأة السمراء: خطوات الحصول على شعر كيم البلاتينيوم للمرأة السمراء: خطوات الحصول على شعر كيم البلاتينيوم

الثلاثاء 10-03-2015 16:54

عندما تختار نجمة عالمية التغيير في شكلها فإنها تُحاول قدر الإمكان أن تكون خطوتها متقنة ومدروسة. وكيف إذا كانت هذه النجمة هي كيم كردشيان، التي تحوّلت بين ليلة وضحاها إلى امرأة هوليوودية شقراء؟

بعد تخلّيها عن شعرها الطويل، واعتماد القصة القصيرة، على يد المصمّم غريغوري راسل، قرّرت كيم أن تتحول من امرأة سمراء مشهورة بشعرها الأسود الداكن إلى امرأة لافتة بالأشقر البلاتينيوم. ويقول جودارد مصفّف الشعر الذي غيّر لون شعر كيم: "إنها خطوة جريئة، ولا يُمكن لأيّ امرأة اعتمادها"، كما يؤكد صعوبة تحويل الشعر الداكن إلى البلاتينيوم، إذ إنه ينقل حالة الشعر، ويُمكن أن يُسبّب له مشكلات عديدة.
وكانت كيم قد اعترفت عبر إنستغرام بأنّ تحقيق هذا اللون ليس بمهمّة سهلة أبداً، إذ أجرت سلسلة من الاختبارات لمعرفة ما إذا كان شعرها قوياً للانتقال إلى هذا اللون الجريء.

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إليك الخطوات الأساسية للحصول على شعر بلاتينيوم بطريقة صحيّة:

الجزء 1: التخطيط المسبق لنتائج جميلة
•دلّكي شعرك وفروة رأسك بزيت جوز الهند غير المكرّر، ذلك يُساعد الشعر على الحماية من التلف الزائد قبل صبغه.
•تجنّبي إلحاق الضرر بشعرك، وانتقلي إلى اللون البلاتينيوم بالتدريج.
•اختاري درجة البلاتينيوم الصحيحة التي تناسبك.
•أجري الاختبار على خصلة من الشعر.
•اتّبعي إرشادات مصفف الشعر.

الجزء 2: صبغ الشعر
•إذا كان شعرك طويلاً، فاجعليه 4 أجزاء.
•احمي بشرتك وعينيك. يمكنك وضع الفازلين على الجبين والأذن والرقبة.
•ضعي الصبغة على بعد 1 سنتمتر واحد من فروة الرأس.
•تحقّقي كلّ 10 دقائق من اللون حتى تصلي إلى النتيجة المطلوبة.
•استخدمي المجفف لتسريع وقت الصبغ.
•اغسلي شعرك جيداً بالماء الفاتر.
•ننصحك باعتماد جلستين على الأقلّ في غضون شهر للحصول على اللون المناسب.

الجزء 3: العناية بالشعر
•بعد تحقيق التناغم اللازم للشعر، اغسليه جيّداً بكريم الحماية والترطيب.
•ننصحك باعتماد بديل للزيت لتغذية الشعر وحمايته من التقصّف.

 

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