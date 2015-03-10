الجيشان النيجيري والتشادي يستعيدان مناطق من مسلحي بوكو حرام

بعد معارك مع مسلحي جماعة بوكو حرام استعاد الجيش النيجري وبدعم من الجيش التشادي السيطرة على مدينة دماساك شمال شرق نيجيريا، عقب الحملة العسكرية التي بدأها الجيشان الاحد الماضي، وتقع مدينة دماساك على بعد حوالي مئة كيلومتر غرب بحيرة تشاد، حسب ما ذكر موقع يورو نيوز.

ليفتانينت كولونيل أسوكو إيكا قائد بالجيش النيجيري يقول:

> “خلال حديثي الآن اقول ان مدينة ماداغالي قريبا ستكون تحت سيادة وسيطرة الحكومة المحلية، وسنستردها قريبا، الحياة عادت الى طبيعتها”.

> مصدر امني تشادي ذكر ان نحو مئتي مقاتل من بوكو حرام قضوا في المعارك في استعادة مدينتي دماساك وماداغالي، فيما قتل اكثر من ثلاثين جنديا دون تحديد جنسياتهم خلال عمليات التوغل في الاراضي النيجيرية.

> في الاثناء يقوم مدربون عسكريون من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الاوروبي بتدريب ودعم تشكيل قوة متعددة الجنسيات قوامها ثمانية آلاف وسبعمئة وخمسون جنديا، وتضم دول نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر وبنين، فيما تعهدت دول اخرى دعم تشكيل القوة العسكرية لمحاربة بوكو حرام.