اكتشاف مقبرة أثرية جديدة بمقابر النبلاء غرب الأقصر

أعلنت منطقة آثار مصر العليا برئاسة سلطان عيد عن اكتشاف مقبرة آثرية جديدة أثناء عمل بعثة مركز البحوث الأميركي بمقابر النبلاء بمنطقة القرنة غرب الأقصر.

وتخص المقبرة الجديدة شخص يدعى ” سا – موت ” بينما تدعى زوجته ” تا- خا-عت “، ويرجح أنها تعود إلي عصر الدولة الحديثة في فترة حكم الأسرة الثامنة عشر، وتحمل المقبرة العديد من المناظر التي تعكس طبيعة الحياة اليومية آنذاك كما تنقل المراسم الاحتفالية لصاحب المقبرة وعائلته، ما يعد سجلاً يضفي المزيد من التفاصيل الحياتية المتعارف عليها في تلك الحقبة التاريخية، مشيراً إلي أنه ربما تعرضت المقبرة في العصور القديمة إلي تخريب متعمد إذ تم كشط بعض المناظر والنصوص من على جدرانها .

من جانبه قال ” جون شيرمان ” رئيس البعثة العاملة بالموقع، إن الكشف عن مقبرة جديدة في هذا الموقع بعد التوصل إلي مقبرة “آمون حتب ربيو” المعلن عن اكتشافها في الأسبوع الماضي يمثل خطوة تفتح المجال أمام المزيد من الاكتشافات في المرحلة المقبلة ما يحتاج إلي المزيد من العمل من أجل الوصول إلي حقائق علمية وآثرية جديدة .

وقال الأثري على الحناوي عضو الفريق المصري بالبعثة، إن المقبرة الجديدة تقع في الشرق من المقبرة رقم “TT110″ إذ تشترك معها في فنائها المفتوح، كما يفتح باب المقبرة الجديدة في جهة الجنوب من باب المقبرة الأولى، لافتاً إلي أن المقبرة تتكون من صالة مستعرضة يتوسط أرضيتها بئر مملوء بالرديم .