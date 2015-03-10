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قائد سلاح الطيران العراقي: مقتل 170 من تنظيم الدولة بثلاثة أيام في صلاح الدين

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قائد سلاح الطيران العراقي: مقتل 170 من تنظيم الدولة بثلاثة أيام في صلاح الدين قائد سلاح الطيران العراقي: مقتل 170 من تنظيم الدولة بثلاثة أيام في صلاح الدين

مقاتلة-عراقية-

صرح قائد سلاح طيران الجيش العراقي الفريق الركن حامد المالكي الثلاثاء بأن طيران الجيش العراقي تمكن خلال الأيام الثلاثة الماضية من قتل 170 من عناصر تنظيم “داعش” (داعش) في طلعات جوية على مسرح العمليات في محافظة صلاح الدين، 170 كم شمالي بغداد.

وقال المالكي في تصريح لمحطة تلفزيون (العراقية) الرسمية إن “العملية العسكرية الرائعة التي تقوم بها القوات العراقية في صلاح الدين هي عملية نوعية تسير بشكل منظم وسريع بتنسيق رائع بين القوات العراقية والحشد الشعبي”.

وأضاف أن “طلعات طيران الجيش للأيام الثلاثة الماضية في مناطق محافظة صلاح الدين أسفرت عن تدمير 31 عجلة تحمل احاديات و13 عجلة عسكرية نوع همر و16 سيارة مفخخة و20 عجلة عسكرية تحمل أشخاصا و2 شفل مدرع وتدمير 3 معسكرات للإرهابيين ومقتل 170 مسلحا خلال الأيام الثلاثة الماضية”.

وأشار إلى أن العملية ناجحة ويتم مطاردة عناصر داعش الهاربين من تكريت “والعملية إذا استمرت على هذا النهج سنصل إلى الموصل”.

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