الاتحاد الأوروبى: "الممثل السامى" تلقى كلمة فى افتتاح المؤتمر الاقتصادى

يشارك وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبى، فى المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى الفترة من 13 إلى 15 مارس الجارى بمدينة شرم الشيخ، حسبما ذكر بيان من سفارة وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.

وأضاف بيان الاتحاد الأوروبى أن الممثل السامى ونائب الرئيس فدريكا موجرينى ستكون على رأس وفد الاتحاد الأوروبى فى أولى زياراتها لمصر بعد توليها المنصب خلفًا للسيدة كاثرين آشتون قبل بضعة أشهر،

وقال بيان سفارة وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة إنه سيشارك أيضًا كبار المسئولين من بروكسل فى المؤتمر فى مجالات العلاقات السياسية والاقتصادية، وكذلك الكثير من رجال الأعمال القادمين من دول أوروبية مختلفة، ومن أعضاء الوفد الرسمى أيضًا كريستيان دانيلسون المدير العام المسئول عن الجوار وتوسيع المفاوضات فى المفوضية الأوروبية.

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن تلقى موجرينى كلمة فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يوم الجمعة 13 مارس الجارى.

وأوضح البيان أنه فى يوم السبت سيعقد حفل توقيع اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبى ومصر حيث يمثل دانيلسون الجانب الأوروبى ووزيرة التعاون الدولى، نجلاء الأهوانى الجانب المصري. ويشارك أيضًا فى حفل التوقيع بنك الاستثمار الأوروبى وإيطاليا وسيعقب الحفل مؤتمر صحفى فى الساعة الخامسة.

مشاركة وفد من مصرف "أبوظبى الإسلامى - مصر" بالمؤتمر الاقتصادى

مجموعة الفطيم تعلن المشاركة فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.. رئيس المجموعة: السوق المصرى ملىء بالفرص الاستثمارية الواعدة.. ويؤكد: على المستثمرين الجادين استغلالها

ألمانيا تشارك بوفد رفيع المستوى فى المؤتمر الاقتصادى برئاسة نائب ميركل.. "سيمنس" و"تيسين كروب" و"باسف" أبرز الشركات المشاركة.. السفارة بالقاهرة: توقيع مذكرات تفاهم على هامش المؤتمر بمليار دولار

مستشار الرئيس للأمن يتفقد قاعات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ

سفير البحرين بالقاهرة: حضور الملك حمد المؤتمر الاقتصادى يؤكد دعم المملكة لمصر

خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية.. الحكومة توحد أسعار الضرائب على الدخل بحد أقصى 22.5%.. وتؤكد: لا صحة لشائعات زيادة أسعار السولار.. وتناقش مشروعات القطاعات الحكومية لعرضها بالمؤتمر الاقتصادى

خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية.. الحكومة توحد أسعار الضرائب على الدخل بحد أقصى 22.5%.. وتؤكد: لا صحة لشائعات زيادة أسعار السولار.. وتناقش مشروعات القطاعات الحكومية لعرضها بالمؤتمر الاقتصادى